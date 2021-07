10 Jahre "Ich mach’s!" Eine Idee aus dem Studio Franken

Durch zahlreiche Sendungen zu Arbeitsmarktthemen im Umfeld der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg entwickelte sich der Wunsch, etwas gegen die Informationslücke bei Fragen der Ausbildung zu unternehmen.

"Sehr wichtig ist für die Schüler/-innen und Absolvent/-innen auch unsere Mediathek, dort sind alle 420 Folgen abrufbereit. Für einen ersten Überblick bieten wir zusätzlich zur langen Version auch eine Kurzfassung von vier Minuten an – ergänzt durch weitere schriftliche Informationen. Die vier beliebtesten Ausgaben auf YouTube erzielten bislang fast eine Million Abrufe." Dr. Thomas Rex, Redaktionsleiter Frankenschau und Sonderprojekte

Das ist mein Ding

Friseurin und Kfz-Mechatroniker stehen auf der Hitliste der Jugendlichen ganz oben. Dabei gibt es ein ganzes Feuerwerk an Möglichkeiten. Ob Handwerk, Industrie oder Handel – das digitale Archiv auf www.ard-alpha.de/ich-machs zeigt den Weg dorthin.

Enorme Chancen gibt es auch im Gesundheitssektor. Pflegekräfte im Krankenhaus, in Heimen und Behinderteneinrichtungen sind gesuchtes Fachpersonal. Die Medien bieten ein breites Spektrum für kreative Köpfe. Auch eine Laufbahn im öffentlichen Dienst oder bei der Bundeswehr kann sich hier jeder in Ruhe anschauen.

Das sind meine Stärken!

Das neue Format zum Thema Ausbildung starteten wir mit einem klaren Ziel: Hier soll jeder genau den Beruf finden, der zu ihm passt. Einen Job, der Spaß macht, der interessant ist. Im Fokus: Die dualen Ausbildungen in Betrieb und Berufsschule. Dafür ging die Sendung "Ich mach’s!" auf BR-alpha vor zehn Jahren auf Sendung. In 15 Minuten zeigen die Videos, was die Azubis und die Ausgelernten tun. Die guten und die weniger attraktiven Seiten. Den Auftakt machten die Friseure. Die 420. Ausgabe zeigt am 19. Februar die Ausbildung zum Sportfachmann/-frau.

"Wir haben das Konzept von Ich mach‘s! sehr genau erarbeitet und damals verschiedene Pilotfilme von unserer Medienforschung testen lassen. Zum Beispiel kam ein 30 Minuten langes Video über den Schreiner ebenso wenig an wie ein von Jugendlichen moderiertes Magazin. Und auch eine Seifenoper aus dem Studio mit jungen Darstellern überzeugte nicht.

Mit Hilfe der Medienforschung, einem leidenschaftlichen Engagement der Redaktion und unter intensiver Einbindung der Zielgruppen ist dann aber ein bedarfsgerechtes, kurzweiliges und informatives, bimediales Format geworden, das seinesgleichen sucht." Werner Reuß, Leiter Programmbereich Wissen und Bildung

Hier wird geklickt

Von Anfang an waren die "Ich mach’s!"-Videos online jederzeit abrufbar. Die Top-Klicks auf YouTube zeigen, dass das Interesse weiter deutlich steigt. Inzwischen hat sich das Format auch bei den Multiplikatoren herumgesprochen. In den Berufsschulen, bei den Kammern, den Innungen und in den Unternehmen. Nicht selten bekommt die Redaktion während der Dreharbeiten weitere Vorschläge, welchen Beruf wir noch porträtieren sollten. Denn die Lage auf dem Ausbildungsmarkt ist angespannt und die Suche nach geeigneten Azubis wird für die Betriebe immer schwieriger.

Alles klar?

Die leichte Verständlichkeit der Filme ist Konzept. Eine klare Sprache und die plakative Darstellung der Arbeiten und Aufgaben vermitteln ein genaues Bild der Ausbildung. Wie geschickt muss ich mit den Händen arbeiten können? Wieviel Präzision ist nötig? Und wie schaut es beim Rechnen aus? Sitze ich lieber im Büro und arbeite am Computer oder will ich in der Natur sein? „Ich mach’s!“ legt viel Wert auf Ehrlichkeit. Die Azubis sprechen offen über die Vor- und Nachteile ihres Berufs. Ihre Vorgesetzten und die Lehrerschaft in der Berufsschule geben Tipps und Empfehlungen.

Chancen für alle

In vielen Branchen suchen die Betriebe händeringend nach geeigneten Azubis, das ist unter anderem eine Chance für schwächere Schulabsolventen. Zum Beispiel können in den niederschwelligen, nur zweijährigen Ausbildungen zum Fachpraktiker junge Leute langsam an einen Beruf herangeführt werden. So auch Menschen mit bestimmten Handicaps und psychischen Lernbehinderungen. Auch junge Geflüchtete bekommen durch solche Ausbildungen eine Qualifikation und dadurch Zugang zum Arbeitsmarkt. Mit nur einem zusätzlichen Ausbildungsjahr rückt sogar der Gesellenbrief für sie in greifbare Nähe.

"Ich mach’s! erfüllt den Bildungsauftrag des Bayerischen Rundfunks schlechthin. Wir haben in Nürnberg eine hohe Fachkompetenz für Fragen rund um den Arbeitsmarkt aufgebaut – nicht zuletzt wegen der Nähe zur Bundesagentur für Arbeit. Ich mach’s ist ein Beispiel für eine besonders gelungene Kooperation zwischen dem Studio Franken und ARD-alpha." Dr. Kathrin Degmair, Leiterin Studio Franken