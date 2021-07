Neuer Hörfunkdirektor Ein Würzburger kehrt heim nach München

Am 1. Mai treten Sie Ihr Amt als Hörfunkdirektor an. Welche Herausforderungen warten auf Sie?

Der Hörfunk ist zwar gut aufgestellt und die Klangkörper, die ja auch zum Hörfunkdirektor gehören, sind Weltspitze, dennoch warten einige Herausforderungen.

Eine der größten - und sie betrifft den gesamten Bayerischen Rundfunk - wird sein, den Hörfunk und die Klangkörper ins digitale Zeitalter zu führen: Wie stellen wir uns auf die Veränderungen in der Medienwelt ein, wie auf die veränderten Nutzungsgewohnheiten des Publikums? Zunehmend mehr Nutzer wollen ihre Sendung, ihr Konzert zu einem von ihnen selbst bestimmten Zeitpunkt hören. Wir, der BR, sind eine gute und seriöse Quelle, aber das Publikum ist nicht mehr bereit sich nach uns zu richten, sondern wir müssen uns noch mehr als bisher nach unserem Publikum richten.



Als Hörfunkdirektor sind Sie für die Programme Bayern 1, Bayern 2 und Bayern 3 sowie BR-Klassik zuständig. Das Infoprogramm B5 aktuell ist dem neuen Informationsdirektor zugeordnet. Wie schwierig wird die Abstimmung?

Alle Verantwortlichen sind sich einig: Funktionierende Strukturen werden durch diese organisatorische Veränderung nicht beeinträchtigt. Wir wollen das, was gut funktioniert, nicht kaputt machen. Das Publikum will ein gutes, informierendes Radioprogramm hören und daran darf sich nichts ändern. Das ist der gemeinsame Ansatz von Informationsdirektor Thomas Hinrichs und Hörfunkdirektor Martin Wagner.



Seit 2009 haben Sie das Studio Franken geleitet. Was sehen Sie als Ihre größten Erfolge während dieser Zeit?

Vor allem sehe ich die Jahre dort als eine wunderschöne Zeit an. Ich habe mich – wenn man das so sagen darf – im Studio Franken sauwohl gefühlt. Es ist ein tolles Team und es gibt keinen Erfolg, den ich mir allein auf die Fahne schreiben kann, sondern es sind gemeinsame Erfolge mit den tollen Kolleginnen und Kollegen dort.

In manchen Bereichen, besonders in der Zusammenarbeit von Fernsehen, Hörfunk und Online, sind wir ein bisschen weiter als im Funkhaus. Im Studio Nürnberg ist alles nahe beieinander.



Dr. Kathrin Degmair wird Ihre Nachfolgerin im Studio Franken. Was wünschen Sie Ihr?

Ich wünsche Frau Dr. Degmair eine glückliche Hand und ein gutes Gespür für die Menschen im Studio Franken. Sie wird dort ein tolles Team vorfinden.