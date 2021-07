"Außendienstmitarbeiter" Der Funkhauslöwe

Zur Wiesn-Zeit Flucht in den Innenhof des Funkhauses!

Nur eines kann den Funkhauslöwen von seinem Platz verjagen: das wilde Wiesn-Volk, das zu Oktoberfestzeiten scharenweise sein Revier passiert. Denn der eine oder andere Trunkenbold dachte sich wohl, dass so ein 60 Kilogramm schweres Tier als Souvenir mehr her macht als ein olles Lebkuchenherz und versuchte, ihn von seinem Sockel los zu schrauben. Zum Glück vergeblich. Trotzdem: Seither zieht der Löwe kurz vor Beginn des Oktoberfests um und findet ein geschützes Plätzchen im Innenhof des Funkhauses. Dort ist er weitestgehend in Sicherheit und kann sich zwei Wochen lang erholen. Doch sobald die Wiesn wieder vorbei ist, darf er zurück in sein Revier, den Großstadtdschungel.