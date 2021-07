Coburg-Korrespondent Markus Klingele "Vieles lässt sich nicht so leicht überprüfen"

Problematisch ist auch die Überprüfung der Telefoninterviews. Stimmt das, was man uns erzählt oder nicht. Gerade bei den regelmäßigen Presse-Telefonkonferenzen des Klinikums Coburg kann ich kaum kontrollieren, ob das eigentlich stimmt, was dort erzählt wird. Dazu fehlen oftmals die persönlichen Gespräche Auge in Auge.

Was war der bewegendste Moment in den letzten Wochen?

Der Moment, als eines Nachts meine Tochter mit meinem Enkel vor der Tür stand und eine Bleibe brauchte. Der Grund: Mein Schwiegersohn ist Rettungssanitäter und hatte in der Spätschicht einen Patienten versorgen müssen. Wie sich während der Fahrt ins Krankenhaus herausstellte, war dieser mit dem Virus infiziert. Mein Schwiegersohn musste also in Quarantäne, Tochter und Enkel mussten auf die Schnelle ein Quartier finden. Die beiden blieben am Ende 12 Tage bei mir. Unsere WG funktionierte wunderbar und es war eine spannende Zeit.