Amberg-Korrespondentin Margit Ringer "Informationsbedarf ist gewachsen"

Frau Ringer, was hat sich in Ihrem Alltag verändert?

Es ist umständlicher geworden an unser "Rohmaterial" zu kommen, also O-Töne, Interviews, Fernsehbilder etc. Da ist die Tüte auf dem Mikro noch das geringste Problem.

Etwas hinderlich für meine Arbeit ist auch der vorgeschriebene Abstand: als Videojournalistin sollte ich reportagig drehen, aber ohne Ansteck-Mikro am Protagonisten ist dies schwierig bis gar nicht umzusetzen. Man benötigt auch insgesamt mehr Zeit für die Aufnahmen.

Im Hörfunk dagegen kann ich mir mit Sprachnachrichten oder auch Telefoninterviews behelfen, oder aber mit einer Angel Töne aufzeichnen. Homeoffice war für mich nicht neu, das mach ich seit fast 10 Jahren. Allerdings habe ich sonst eine Betreuung für mein Kind, jetzt nicht mehr.