Österreich, Südosteuropa Wien Radio

Jg. 65, Russisch-, Englisch- und Deutsch-Studium in Tübingen, Moskau und Ljubljana mit Abschluss Staatsexamen. Stipendiatin des Referats für Völkerverständigung der Bosch Stiftung in der Slowakei. Zurück in Deutschland für den Bayerischen Rundfunk (Osteuroparedaktion) und die OSZE unterwegs im Berichtsgebiet sowie in Weißrussland und der Ukraine. Wechsel zum Südwestrundfunk. Von Baden-Baden aus Korrespondenten-Vertretungen in Wien, Moskau und Berlin. Rias Journalisten-Stipendium in den USA. Seit Oktober 2016 Korrespondentin im ARD-Studio Südosteuropa in Wien.

Und sonst?

Andrea Beer macht beim Journalistenprojekt "Nahaufnahme" des Maximilian-Kolbe-Werks mit und mag die Stuttgarter "Freunde der Kinder von Tschernobyl".

Andrea Beer bei Twitter: https://twitter.com/AndreaBeer2