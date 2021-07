Israel und palästinensische Gebiete (Gazastreifen, Westjordanland) Tel Aviv Fernsehen

Susanne Glass ist zum 1. Januar 2016 als Studioleiterin in das Fernsehstudio Tel Aviv gekommen. Davor war sie bereits Studioleiterin in Wien. Bevor sie im August 2006 zum Fernsehen wechselte, hat sie seit 1999 als Hörfunkkorrespondentin für die ARD im Studio Wien gearbeitet.

Zuvor war die promovierte Politologin und Volkswirtin Chefin vom Dienst in der Hörfunk-Nachrichtenredaktion des Bayerischen Rundfunks sowie Moderatorin der Bayern3-Nachrichten.

