Türkei, Iran und Zypern Istanbul Fernsehen

Seit dem 07.01.2016 bin ich Korrespondent in Istanbul. Am 12.01. stehe ich morgens im Studio und höre einen lauten Knall. Die Kollegen sagen, wahrscheinlich eine Gasleitung, die explodiert ist. Wenige Minuten später sitzen wir im Taxi und fahren zur Sultanahmet Moschee. Am Abend weiß ich, ein Selbstmordattentäter hat mehrere Deutsche und sich neben der Moschee in den Tod gerissen. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Die Themen u.a.: Flüchtlinge, der Konflikt in den Kurdengebieten, die Pressefreiheit und Terror. Wir, also meine Kollegin Katharina Willinger und die hochprofessionellen Producer, Techniker, Assistentinnen und weiteren Mitarbeiter des Studios geben unser Bestes, um die Situation im Land möglichst nachvollziehbar, aber auch ausgewogen darstellen zu können. Leider ist das Verhältnis der Türkei und Deutschlands von viele Missverständnissen geprägt. Wir alle hoffen durch unsere Berichterstattung auch zur Völkerverständigung etwas beitragen zu können. Damit ich die wunderschöne, aufregende, politisch kontroverse, aber auch hochinteressante Türkei besser verstehe, lerne ich jetzt Türkisch, so wie ich als Korrespondent in Tel Aviv bereits Hebräisch gelernt habe. Das wird wohl noch etwas dauern, aber ich hoffe, dass ich in einem Jahr unseren vielen deutsch-türkischen Zuschauern, falls diese mich auf einem Besuch in der deutschen Heimat ansprechen, auf türkisch antworten kann.

Oliver Mayer-Rüth bei Twitter: https://twitter.com/oliverreporter