Belgien, Niederlande und Luxemburg Brüssel Radio

Bonn, Berlin, Brüssel – für mich der ideale Dreiklang. Als Hörfunk-Korrespondent des Bayerischen Rundfunks konnte ich vor der Jahrtausendwende miterleben, wie die politische Karawane aus der Bundesstadt Bonn in die neue Hauptstadt umgezogen ist. Der Neuanfang in Berlin gut zehn Jahre nach dem Mauerfall hat natürlich auch die Außen- und Europapolitik geprägt. In Brüssel sehe ich jetzt, wie sich Deutschland im Konzert der 27 präsentiert: Wer dirigiert, wer spielt die erste Geige, wer sorgt für Misstöne? Für einen Journalisten geht es nicht spannender.



Ich bin 1966 in München geboren und habe dort auch studiert. Im BR habe ich zuletzt in der Bayern2Radiowelt und bei B5aktuell gearbeitet als Chef vom Dienst und Moderator – auch da war Europa ständig Thema.



Dass wir kein Geld mehr wechseln müssen und keinen Pass vorzeigen, wenn wir über die Grenzen zu unseren europäischen Nachbarn fahren – darüber freue ich mich, ohne es für selbstverständlich zu nehmen. Und ich glaube, dass gerade überzeugte Europäer hinschauen müssen, wenn etwas nicht gut läuft. Brüssel wird ja oft als Raumschiff beschrieben oder als Blase, deren Insassen vorwiegend um sich selbst kreisen und die Außenwelt ausblenden. Das will ich vermeiden und gleichzeitig genieße ich das Leben hier - allerdings eher in Gegenden, die abseits des Europaviertels liegen…



Jakob Mayr bei Twitter: https://twitter.com/jakobmayr