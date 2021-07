Berlin BR-Hauptstadtstudio

"Politiker haben keine Ahnung vom normalen Leben." – "Wählen gehen bringt nichts." – "Die da oben arbeiten nur für sich selbst." Solche Sätze höre ich mitunter, wenn ich von meinem Job als Korrespondentin in Berlin erzähle. Ich mag diese Sätze nicht. Weil sie falsch sind. Ich halte die deutsche Demokratie (gerade in diesen Zeiten!) für eine sehr lebendige. Und ich darf Zeuge sein, dass in unserem Parlament leidenschaftlich diskutiert, gestritten und gearbeitet wird. Offensichtlich glauben das aber nicht mehr viele Menschen. Oder es interessiert sie nicht. Genau hier sehe ich die Aufgabe der Journalisten: Politik für den Alltag zu übersetzen, in klaren Worten, verständlich formuliert. Was heißt das, was in Berlin entschieden wird, für die Menschen? Wieso verhält sich ein Kabinettsmitglied so und nicht anders? Was treibt diesen oder jenen Politiker eigentlich an? Und wer war für dieses Gesetz wirklich verantwortlich? Ich finde solche Fragen hochspannend. Weil sie jeden Tag neu und anders gestellt werden. Seit wir im Hauptstadtstudio des Bayerischen Rundfunks darüber trimedial berichten, ist es für mich als gelernte Hörfunkerin noch interessanter geworden, hier zu arbeiten: fürs Radio, fürs Fernsehen und für Online.

