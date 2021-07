Leiterin des Historischen Archivs Bettina Hasselbring

Historisches Archiv? Klingt ziemlich altmodisch. "Von wegen", erzählt Bettina Hasselbring. Sie ist Leiterin des Historischen Archivs im Bayerischen Rundfunk und hat ihren Traumjob: "Meine Arbeit ist spannend und vielseitig. Als kleineres Archiv sind wir sozusagen Allrounder: Wir recherchieren, bewerten, archivieren, publizieren und bestücken Ausstellungen. Und wir arbeiten mit ganz unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen im Haus zusammen." 1989 führte ihre Magisterarbeit die Geschichts- und Germanistikstudentin in das Medienhaus: Hasselbring recherchierte zum Thema Geschichtssendungen des BR in den 1950er-Jahren und musste sich in der Zentralen Aktenregistratur durch unerschlossene Unterlagen wühlen. Aus der Quellenauswertung ergab sich die Chance, bei dem Aufbau des Historischen Archivs im BR mitzuarbeiten. Aus der freien Mitarbeit in der Historischen Kommission wurde eine feste Stelle, seit 1996 leitet Hasselbring das Archiv.