Studio Tel Aviv 50 Jahre Abenteuer

"Das Studio Tel Aviv ist eine Säule der Verlässlichkeit, der Ernsthaftigkeit, des guten Journalismus, wie er zu sein hat. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten sind vor Ort. Sie sehen und hören, worüber sie berichten. Sie verlassen sich nicht auf Soundbites aus dem Netz, sondern können bestätigen und verifizieren, was wir unserem Publikum präsentieren. Das ist wichtig in einer Zeit, in der die Menschen nicht mehr wissen, auf welche Informationen sie sich verlassen können. Der Nahe Osten ist ein ständiger Konfliktherd. Deshalb braucht es Leute im Westjordanland, in Gaza, Jerusalem und Tel Aviv, die nahe dran sind an den Menschen. Die über etwas berichten, das sie auch verstehen. Das macht den Unterschied aus. Kurz: ein tolles Studio, das trimedial zusammenarbeitet."