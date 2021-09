Menschen im BR: Hörfunktechniker Helmut Scholz Der Netzwerker

Als im Frühjahr 2020 die Pandemie über die Welt hereinbrach, musste sich auch der Bayerische Rundfunk binnen kürzester Zeit auf die neue Situation einstellen. Zu den drängendsten Fragen zählte damals: Wie können wir angesichts noch unabsehbarer Infektionsgefahren unsere Sendefähigkeit schützen?

Speziell der Hörfunk hat als Informationsmedium in Krisenzeiten nach wie vor einen hohen - systemrelevanten - Stellenwert. Ein zentrales Element für die Aufrechterhaltung des Sendebetriebs ist die Hörfunkbetriebszentrale. Helmut Scholz, beim Bayerischen Rundfunk zuständig für die Planung, Wartung und Entwicklung der Audio- und Video-Systeme im Hörfunk, erreichte damals die Frage: "Kannst du dir überlegen, wie wir den Schaltraum notfalls von zuhause bedienen können?" Seine Antwort "Ja" kam schnell, denn: das Problem hatte er im Grunde kurz zuvor bereits für sich gelöst.

Wie sendet man aus dem Wohnzimmer?

Das Mischpult im BAYERN 3-Studio hat Helmut Scholz mit den Verkehrshinweisen und -signalen vernetzt. Zu Beginn der Pandemie, als Homeoffice Standard wurde, hatte sich der studierte Ingenieur mit Fachrichtung Elektrotechnik mit Hilfe von selbstprogrammierten Kästchen (Embedded Systems auf Linux-Basis) bereits alle wichtigen Signale in sein Homeoffice nach Rosenheim gelegt. "Ich kann bei mir zuhause damit jedes der 15.000 Signale des Hörfunks in Echtzeit abrufen und damit arbeiten", sagt Scholz.

Diese "kleine" Homeoffice Lösung setze der Tüftler dann in Rekordzeit für die Kollegen der Hörfunkbetriebszentrale um. "Ich habe vier Laptops für die Schaltraumkollegen mit allen Tools hergerichtet, die man für einfache Schaltungen benötigt. Dadurch wurde ein Notbetrieb aus dem Homeoffice möglich."

Dann ging es Schlag auf Schlag, ...

... um den BR Hörfunk weiter gegen Risiken abzusichern. "Im ersten Lockdown wusste ja keiner, was noch kommen wird. Deshalb wollten wir ein Quarantäne-Studio einrichten, aus dem BAYERN 1 oder BAYERN 3 notfalls senden könnten", erklärt der Techniker. Die Wahl fiel damals auf das Oberbayern-Studio, das als Hörfunkstudio für BAYERN 1 (oder BAYERN 3) umgerüstet wurde.

Die Idee hinter all diesen Überlegungen: Die Kolleginnen und Kollegen sollten so ortsunabhängig wie möglich arbeiten können, auf jeden Fall separiert, um das Infektionsrisiko gering zu halten.

So konzipierte Scholz nicht nur maßgeschneiderte Homeoffice-Lösungen für den Betrieb von BR Heimat oder BAYERN 1-Moderator Marcus Fahn, der die Morgensendung von zuhause aus moderierte, sondern rüstete zusammen mit Thomas Zimmermann das Hörfunk-Satmobil so um, dass es möglich wurde, zumindest BAYERN 1 und BAYERN 3 überall dort zu produzieren und zu senden, wo Internet verfügbar ist. "Die Systeme von BAYERN 1 und BAYERN 3 sind technisch sehr ähnlich konzipiert, deshalb funktioniert die Lösung für diese beiden Wellen gleichermaßen", erklärt er.

Wenn aus Ideen Wirklichkeit wird

Helmut Scholz im "Maschinenraum" - hier im zentralen Übergabepunkt der Hörfunksignale an die Distribution. "Mich reizt an meiner Arbeit, dass man beim BR die Möglichkeit hat, gute Ideen auch in die Realität umzusetzen", sagt Scholz. "Wenn ich ein Blockschaltbild aufzeichne und das später genauso in Betrieb geht, dann finde ich das faszinierend."

Hochgradig spannend findet Scholz den Technologiewechsel, den er beim BR miterleben konnte: "Als ich etwa am Ende meines Studiums war, war das Internet gerade erfunden. Wir durften damals in kleinen Gruppen in das Büro meines Professors an der TU und da hat er uns gezeigt, dass man jetzt bei Quelle online bestellen kann. Das war eine Sensation! Und dann stieg ich 2000 beim BR ein und kam mir vor, als wäre ich in einer Außenstelle des Deutschen Museums. Damals waren teilweise noch Röhrenmischpulte im Einsatz, außer bei B5 aktuell gab es kaum digitale Audiotechnik im Hörfunk. Meine Aufgabe war es, das alles Schritt für Schritt zu digitalisieren".

Zukunftstechnologie IP-basierte Systeme

Heute steht der BR wieder vor einem fundamentalen Wechsel: dem Umstieg von klassischer Broadcast-Technologie mit seinen sehr spezialisierten Systemen und Techniken auf IP-basierte Systeme, die oft auf Mainstream- oder Consumer-Technologien basieren. Im Kern geht es um den Datenversand in Paketen, die erst am Ziel wieder zusammengesetzt werden. "Das ist eine Technik, wie sie auch für das Verschicken einer E-Mail verwendet wird", sagt Scholz. Der Vorteil: Netze und Systeme müssen viel weniger spezialisiert und ortsgebunden sein, genau das mache eine Hörfunk-Sendung über das Internet oder eben aus dem Homeoffice erst möglich.

Vor dem Meeting auf die Alm