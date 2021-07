Unterfranken BR-Studio Untermain

Barbara Ecke arbeitet seit Anfang 2021 beim Bayerischen Rundfunk. Sie berichtet als Fernseh-, Radio- und Online-Reporterin aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg und dem Landkreis Miltenberg. Sie ist am Untermain geboren und bis heute dort gerne geblieben. Nach dem Studium in Würzburg trat sie zunächst das Volontariat bei einem lokalen Radiosender in Aschaffenburg an und arbeitete danach mehrere Jahre bei einem landesweiten Sender in Hessen.

Barbara Ecke schätzt an der Region Untermain die Vielfältigkeit der Themen. "Es gibt hier eine spannende Kunst- und Kulturszene, viel Natur direkt vor der Haustür und im Wirtschaftssektor einige Global Player." An ihrem Beruf gefällt ihr: genauer nachzufragen, Themen auch von der anderen Seite zu betrachten und komplexe Sachverhalte in klare Worte zu fassen.