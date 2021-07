Niederbayern BR-Studio Passau

Dort, wo es gute Musik gibt, bin ich gern zuhause. Und die gibt’s in Passau. Das habe ich gleich an meinen ersten Tagen im Juli 2018 hier gemerkt: Erst die Festspiele Europäische Wochen, dann das Jazzfest …. Jeden Tag wird im Sommer eine Bühne bespielt. In Passau rührt sich was. Und das ist wunderbar. Denn wo sich was rührt, gibt es spannende Menschen, die viel zu erzählen haben. Und genau auf die freue ich mich. Egal, ob mit der Kamera fürs Fernsehen, mit dem Mikrofon für den Hörfunk oder mit dem Handy fürs Netz – ich will zeigen, was die Leute im Dreiländereck bewegt und was sie auf die Beine stellen.

Nach Stationen in Stuttgart, München und Regensburg bin ich jetzt wieder dort, wo meine journalistische Laufbahn anfing: Hier habe ich 2010 bei der Zeitung volontiert. Außerdem habe ich hier Anfahren am Berg gelernt, was für mein zweites Berichtsgebiet, den Landkreis Freyung-Grafenau, gut zu gebrauchen ist.

In den Nationalpark Bayerischer Wald komme ich auch privat sehr gerne. Klar, die sanften Hügel sind nicht so spektakulär wie die Alpen. Andererseits schaffe ich es hier, auch mal fünf Stunden zu wandern und dabei keinen Menschen zu treffen. Selbst wenn der Stress noch so groß ist, hier finde ich Ruhe.