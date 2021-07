Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru, Paraguay und Uruguay Buenos Aires Radio

Ivo Marusczyk hat bereits langjährige Erfahrung als Korrespondent, er war seit 2012 vier Jahre im Hauptstadtstudio in Berlin und davor drei Jahre im Regionalstudio Passau im Einsatz.

Nach dem Abschluss der Deutschen Journalistenschule und dem Politik- und Kommunikationswissenschafts-Studium an der LMU München waren seine beruflichen Stationen die BR-Nachrichtenredaktion (daneben war er Autor für Wochenzeitungen in Deutschland und der Schweiz), die Redaktion Landeskorrespondenten beim BR und die Politikredaktion von sueddeutsche.de. Zwischendurch arbeitete er ein Jahr als Wissenschaftsredaktor bei einem Forschungszentrum in Zürich.

Jetzt versucht er, den Hörern ein noch exotischeres und noch viel weiter entfernteres Berichtsgebiet nahe zu bringen. "Südamerika orientiert sich viel stärker an Europa als die anderen Kontinente, taucht aber auf unserem Radarschirm oft gar nicht auf."

Ivo Marusczyk bei Twitter: https://twitter.com/marusczyk