Österreich, Südosteuropa ARD-Studio Wien

Wien ist wieder "lebenswerteste Stadt der Welt", sagt der "Economist". Stimmt. Und macht dann doch ein paar Kolleginnen und Kollegen neidisch. Zugegeben: nicht ganz zu Unrecht, aber anders, als gedacht. Die "Öffis" funktionieren hier, im Drei-Minuten-Takt, niemand hetzt zur U-Bahn – ich darf oft darüber berichten, in den beliebten "Korri-Ketten", nicht nur in der Bayern 2 radioWelt: "Wie ist das eigentlich in …"? Blaue Donau? Kaffeehäuser? Klischees! Das Beste an Wien: Es ist mitten in Europa. Eine Stunde - und du bist in einem anderen Land.



Wir berichten aus zwölf Ländern, von Bregenz bis Skopje – praktisch, dass Wien für viele die heimliche Hauptstadt des Balkans ist. Egal, wo der beginnt. Krisen gibt es in allen zwölf Ländern. Für die Info-Radios der Republik, das erfolgreichste vorneweg: BR24-Radio. Für die Magazine. Dazwischen bringen wir aber auch mal was anderes unter. Nennen wir's "constructive"? Das viele Schöne? Diese kleine Teestube in Sarajevo, zum Beispiel. Wo nochmal steht Sarajevo im "Lebenswert"-Städte-Ranking?



Was war davor? BR24, Leitung der digitalen Info-Marke des BR, die seit 2015 so hieß, wie jetzt alle Info-Angebote des BR heißen: BR24. Davor: BR-Studioleiter (Hörfunk) im ARD-Hauptstadtstudio, Leitung der BR-Politik-Redaktion und der BR-Auslandsstudios/Hörfunk, Bayern 3 (CvD, Moderator). Start im BR mit der legendären "B3-Radio-Show" im Team von Günther Jauch und in der BR-Nachrichtenredaktion. Studium und DJS/Journalistenschule in München.