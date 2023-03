Neuer Athen-Korrespondent Stabwechsel in Griechenland

In den Schlagzeilen war Anfang März das schwere Zugunglück auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki. Aus Athen berichtete Moritz Pompl in Beiträgen und live-Schalten. Und: Es war damals sein erster Tag als neuer Auslandskorrespondent in Griechenland.

Zwei Themen dominieren in den Berichten über Griechenland: Die Situation von flüchtenden Menschen, die versuchen in die EU zu kommen und der europäische Hunger nach Energie. Dem Studio kommt deshalb auch in den nächsten Jahren eine besondere Rolle zu. Letzte Woche gab es in Athen einen Wechsel: Moritz Pompl startete als neuer Griechenland-Korrespondent.

Verena Schälter und Moritz Pompl Pompl hatte nach seinem Volontariat beim Bayerischen Rundfunk für die Redaktionen Wissenschaft aktuell, Quer, die BR24 Rundschau und Wir in Bayern gearbeitet. Dazu kamen Vertretungen im Hauptstadtstudio Berlin und 2018 auch im ARD-Studio Südamerika, in Buenos Aires. Den Umzug nach Athen hat er mit dem Wohnmobil per Fähre angetreten. Mittlerweile gibt es aber eine feste Bleibe in Athen und die Möbel kommen hoffentlich auch bald.

Aufbauarbeit in Athen: Verena Schälter

Pompl übernimmt das Studio in der Hauptstadt Griechenlands von Verena Schälter. Sie war die erste feste Korrespondentin des BR in Griechenland und hat dort Aufbauarbeit geleistet. Sie berichtete über Pushbacks an der Grenze, die Lage in griechischen Flüchtlingslagern, verheerende Waldbrände, aber auch über deutsche Rentner, die ihren Ruhestand unter der griechischen Sonne verbringen wollen.

Anja Miller, die als Studioleiterin in Rom auch für Athen zuständig ist, lobte zur Studioübergabe Schälters großartige Arbeit als Korrespondentin: Sie berichtete im Radio, im Fernsehen und Online mit großer Empathie.

Gegenwart in einem Land mit großer Historie

Verena Schälter mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis Verena Schälter findet, Griechenland sei ein wahnsinnig tolles Land. Und dass die Menschen sich gegenseitig helfen und so gerade im sozialen Bereich das auffangen würden, was der Staat nicht leistet.

Mitunter gerät die älteste Demokratie der Welt mit ganz grundlegenden Rechten in Konflikt. "Insbesondere Verena Schälters Berichte über die Einschränkungen der Pressefreiheit in Griechenland, waren von hoher Bedeutung. Hier hat sie als Auslandskorrespondenten den Finger tief in die Wunde gelegt", lobte BR-Chefredakteur Christian Nitsche.

Große Herausforderung