ARD Studio Rom Berichterstattung rund um die Uhr

Wie sehr bewegt der Tod Benedikts XVI. die Menschen in Rom und Italien?

Es ist als Ereignis sicher kleiner und privater in der Trauer, auch weil Benedikt XVI. als emeritierter Papst seit mehr als neun Jahren zurückgezogen gelebt hat, also aus dem Alltag verschwunden ist. An seinem Todestag, an Silvester, haben aber zahlreiche Gemeinden in ganz Italien in der Silvesterandacht und dem "Te Deum"-Dankesgebet seiner gedacht. Auf dem Petersplatz gab es zahlreiche Besucher und auch spontanen Gesang.

Der Leichnam des verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. ist im Petersdom öffentlich aufgebahrt. Viele Menschen nehmen Abschied. Die Menschen, die Benedikt als Papst erlebt haben - auf Reisen, Messen oder persönlich - hatten oft danach ein anderes Bild von ihm: Nicht mehr als verkopften, unnahbaren Menschen, sondern als bescheidenen, gelehrten und eher schüchternen Mann.

Sein Tod bewegt, aber nicht in dem Ausmaß wie beispielsweise der Tod von Johannes Paul II., zu dem Millionen Menschen - darunter viele aus Polen - kamen. Die Menschen warteten bei Johannes Paul II. teils mehr als 12 Stunden, um im Petersdom von ihm Abschied zu nehmen. Vom emeritierten Papst konnten sich jetzt viele nach etwa zwei Stunden Wartezeit verabschieden.

Bisher werden 60.000 Menschen zum Trauergottesdienst am Donnerstag erwartet, zwei offizielle Delegationen kommen aus Deutschland und Italien. Alle anderen Staatsoberhäupter können als Privatpersonen teilnehmen. Bei Johannes Paul II. Todesmesse waren es mehr als drei Millionen Teilnehmer und zahlreiche Staatsoberhäupter und Delegationen.

Wie bereitet sich gerade die Stadt auf die zahlreichen Besucher vor, die zu den Trauerfeierlichkeiten erwartet werden?

Auf dem Petersplatz Rom ist an Großveranstaltungen gewöhnt, wie das Heilige Jahr, die Beerdigung Johannes Paul II., die Fußball-Europameisterschaft 2021, der G20-Gipfel etc. Daher ist das jetzt eine Größenordnung, die man bereits geübt hat und die in diesem Fall vor allem auf die Gegend um dem Petersdom und den Petersplatz beschränkt ist. Straßenabsperrungen und eine geordnete Ein- und Ausgangsstraßenführung für die Gläubigen wurden problemlos auf und um die Via della Conciliazione eingerichtet. Das ist die Zugangsstraße zum Petersdom.

Der Präfekt von Rom erzählt, dass etwa 1000 Polizei-Einsatzkräfte in den nächsten Tagen rund um den Vatikan aktiv sind, etwas reduziert im Vergleich zu einem amtierenden Papst. Am frühen Nachmittag des Todestages, also Samstag, gab es bereits eine erste Sitzung von Präfektur, Zivilschutz und Vatikan-Gendarmerie. Das Protokoll für den Donnerstag wird die Präfektur mit der vatikanischen Gendarmerie am Mittwochabend festlegen. Da alle anderen Staatsoberhäupter - außer denen aus Deutschland und Italien - als Privatpersonen teilnehmen können, ist das Sicherheitsaufgebot hier natürlich im Vergleich zum Begräbnis Johannes Paul II. reduziert.

Wie begleitet das Studio Rom diese Tage nach dem Tod und vor der Beerdigung journalistisch?

Bei der Berichterstattung über den Tod war die ARD vor den meisten anderen mit Sendungen und Live-Einordung durch die ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten in Rom und die Fachredaktion in München auf Tagesschau24 und BR24 präsent. Das lag an einer Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft mittels smarter mobiler Produktionsmittel und intensiver Vorbereitung. Es werden seitdem Berichte und Live-Gespräche bei TV und Radio rund um die Uhr geführt. Das geht von der Stimmung vor Ort über das Prozedere im Sonderfall eines verstorbenen emeritierten Papstes bis zu Verdiensten und Schattenseiten des Pontifikats von Benedikt XVI. Natürlich wird auch an die sozialen Medien gedacht, soweit es die Kapazitäten zulassen. Wir suchen den Kontakt zu Pilgern, Experten und dem Vatikan für Interviews und Stimmungsbilder und berichten für alle Formate der ARD.

Es gibt wahrscheinlich sehr viele Anfragen innerhalb der ARD bzgl. Berichterstattung, Einschätzung möglicher Folgen u.a. - wie prägt das gerade Ihren Arbeitsalltag und den Ihrer Korrespondenten-Kolleginnen und Kollegen?