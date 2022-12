Jahresrückblick der Abendschau BR-Reporter geben persönliche Einblicke

Den Auftakt macht BR-Korrespondent Martin Breitkopf. Er war einer der ersten an der Unglückstelle in Burgrain, einem Ortsteil von Garmisch-Partenkirchen. Bei dem Zugunglück sterben fünf Menschen, darunter ein 13-jährer Junge und zwei Ukrainerinnen, die vor dem Krieg geflohen sind. Die Bilder von der Unglückstelle lassen Helfer, Anwohner und Berichterstatter bis heute nicht los, auch wenn dort inzwischen nicht mehr viel an den Alptraum vom 3. Juni erinnert. Der Reporter begibt sich auf Spurensuche.

Und dann ein Ereignis, das fast schon hollywoodreif war: Der Diebstahl des unschätzbar wertvollen Keltenschatzes aus dem Museum in Manching. Als BR-Korrespondentin Daniela Olivares am Abend des 21. November davon erfährt, ist ihr erster Gedanke: Es muss einen Zusammenhang zwischen dem gekappten Telefon- und Datennetz in dem oberbayerischen Ort und den gestohlenen Goldmünzen im dortigen Museum geben. Kurz darauf berichtet sie über die ersten Erkenntnisse. Nur neun Minuten sollen die Diebe gebraucht haben, um an die 480 Münzen zu gelangen. Am nächsten Tag, in aller Früh, sieht sie im Museum noch die Scherben auf dem Boden liegen. Das Medieninteresse an dem Raub ist gewaltig. Für unsere Reporterin wird es ein langer Tag werden.