Jahresrückblick der Abendschau BR-Reporter geben persönliche Einblicke

Es ist wie mit dem täglich grüßenden Murmeltier: Am Ende des Jahres reiht sich ein Rückblick an den anderen. Die Abendschau hat sich nun für 2021 eine besondere Form ausgedacht. Und dabei so manches Neues über die BR-Korrespondentinnen und -Korrespondenten und ihre Arbeit erfahren.

Auftakt der Reihe in Niederbayern

"Man kann sagen: das war ein Katastrophengebiet!"

Zurück an die Orte des Geschehens

Emotional - und manchmal persönlich betroffen

Entstanden sind Reportagen, in denen man spürt, wie engagiert die Korrespondentinnen und Korrespondenten ihren Job machen, wie sehr sie ihre Arbeit bewegt, und wie sie auch manchmal persönlich betroffen sind: vom Jubelschrei der Rettungskräfte in der Einsatzzentrale, als die Nachricht vom Auffinden des verschollenen Mädchen Julia eintrifft. Von dem Hagelschaden am Auto, in dem sich das griffbereite Kamera-Equipment befindet und sofort Bilder von immensen Hagelbergen und überraschten Helfern in der Region Passau liefert. Von den angespannten Augenblicken zwischen Polizeikette und aufgeputschten Jugendlichen in der Krawallnacht in Augsburg. Oder ein Korrespondent, der Tschechisch in der Schule gelernt hat und der die damals eingeführte Testpflicht an der bayerisch-tschechischen Grenze persönlich und sehr emotional erlebt.