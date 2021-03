Schwaben BR-Studio Augsburg

Seit 2014 kümmere ich mich als Korrespondent um die Berichtsgebiete Augsburg und Aichach-Friedberg. Von dort berichte ich für Fernsehen, Hörfunk und Online. Bevor ich zum BR kam, war ich im Regionalfernsehen tätig. Ich kenne die Region von Kindesbeinen an und bin begeistert, nach all den Jahren trotzdem immer noch täglich Neues zu entdecken. Besonders spannend finde ich in meinem Gebiet die Themen Wirtschaft und Kultur.