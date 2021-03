Oberpfalz BR-Studio Regensburg

Sebastian Grosser berichtet als Korrespondent für Hörfunk, Fernsehen und Online aus Regensburg. Außerdem gehören die Landkreise Schwandorf und Kelheim zu seinem Berichtsgebiet. Bevorzugt befasst er sich mit politischen Themen.



Seit 2015 arbeitet der gebürtige Regensburger für den Bayerischen Rundfunk. Zuvor absolvierte er die Deutsche Journalistenschule in München. Während seines Politikwissenschaftsstudiums an der Universität Regensburg absolvierte er Praktika unter anderem bei SternTV und an der Deutschen Botschaft in Tokyo.