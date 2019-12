Oberpfalz und Oberfranken BR-Studio Fichtelgebirge

Anne Axmann ist in Bayreuth geboren und in Wunsiedel aufgewachsen. Sie begann ihre journalistische Laufbahn bei Radio Mainwelle in Bayreuth. Unter anderem berichtete sie für Radio Charivari in Regensburg und für Antenne Bayern aus Rosenheim, bevor sie 2012 als BR-Korrespondentin für Oberfranken nach Bayreuth zurückkam. Seit Juli ist sie als mehrmediale Korrespondentin in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth unterwegs.