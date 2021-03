Schwaben BR-Studio Donau-Ries

"In Nordschwaben, genauer gesagt in Dillingen an der Donau, bin ich geboren – und hierher, in meine Heimat, hat es mich auch jetzt wieder gezogen. Nach meinem Abitur in Dillingen bin ich nach einigen Praktika beim Hörfunk und Fernsehen nach Eichstätt gezogen, um dort Journalistik zu studieren. Schon während meines Studiums hatte ich immer wieder mit dem Bayerischen Rundfunk Kontakt: ob bei meinen Hospitanzen im Münchner Funkhaus oder bei von BR-Redakteuren gehaltenen Seminaren in der Uni. Dann hatte ich das Glück, ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk zu bekommen und war somit eineinhalb Jahre in München, um dort noch einmal das nötige Handwerkszeug für die Berichterstattung – sei es für Hörfunk oder Fernsehen – im Bayerischen Rundfunk zu erlernen.



Ja, und jetzt bin ich eigentlich wieder da, wo alles angefangen hat – und freue mich sehr darüber. Über meine Eltern und Freunde bin ich immer mit meiner Heimat in Kontakt geblieben – und habe natürlich die eine oder andere interessante Geschichte mitbekommen. Jetzt kann ich auch dafür sorgen, dass diese Themen an die Öffentlichkeit kommen. Täglich bin ich nun zwischen Monheim, Donauwörth, Nördlingen, Dillingen oder Gundelfingen unterwegs, um Stimmen aus der Region einzufangen, über die Themen des Tages zu berichten und nach interessanten, netten oder lustigen Geschichten zu suchen. In meiner Freizeit gehe ich gerne mit meiner Tochter, meinem Mann und meinem Hund spazieren, genieße die Umgebung von Dillingen und das herrliche Donautal."