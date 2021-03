Niederbayern BR-Studio Deggendorf

Niederbayern ist meine Heimat – hier bin ich aufgewachsen, hier verstehe ich die Menschen und kann so sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist: mit Dialekt. Echtes Bayerisch halt. Wo würde das besser passen als beim Bayerischen Rundfunk?



In Niederbayern habe ich bei der Passauer Neuen Presse meinen Weg zur Journalistin begonnen. Nach einem Auslandspraktikum bei FOCUS in Washington war für mich klar, dass mich dieser Beruf erfüllt. Meine Leidenschaft war geweckt: Ich ging an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, um Journalistik zu studieren. Mit meinen Stipendien des Max-Weber-Programms und der Bayerischen EliteAkademie konnte ich meine Leidenschaft für ferne Kulturen ausleben, lernte neue Länder und inspirierende Menschen kennen. Noch mehr Einblicke in den journalistischen Alltag im Ausland habe ich in Südafrika bei der Konrad-Adenauer-Stiftung gesammelt. Diese Erfahrungen haben mich geprägt. Doch da war auf einmal dieses Sehnsuchtsgefühl nach meinem niederbayerischen Zuhause. Ich wollte wieder wissen, was bei mir "dahoam" passiert, wollte darüber berichten.



Seit 2018 bin ich daher beim Bayerischen Rundfunk, mit dem ich das Gefühl von "Heimat" verbinde. Im Studio Deggendorf war ich von Anfang an dabei: Zuerst als Hospitantin, dann in der Nachrichtenredaktion und jetzt als Korrespondentin. Als mehrmediale Korrespondentin kann ich den Menschen hier in Niederbayern eine Stimme geben, fungiere als Ansprechpartnerin vor Ort in meiner Heimat. Ich berichte über das Leben hier und was die Niederbayern bewegt: Vom Gäubodenfest über Werkschließungen bis hin zu Blühpatenschaften, dem Streit um Kirchengeläut, Demonstrationen und Raserprozessen. Ich bilde die Realität vor Ort für den Bayerischen Rundfunk und die verschiedenen Ausspielkanäle ab: für Hörfunk, Fernsehen und Online.



Langweilig wird es in meinen Berichtsgebieten in den Landkreisen Deggendorf und Straubing-Bogen nicht. Jeder Tag ist unvorhersehbar – die Nachrichtenlage ändert sich ständig: Das macht den Reiz des tagesaktuellen Arbeitens aus und macht den Beruf so spannend. Deggendorf ist das Tor zum Bayerischen Wald: Um Ruhe und Kraft zu tanken, berichte ich daher auch aus dem ältesten Nationalpark Deutschlands. Man muss nicht nach Brasilien reisen, um in einem Urwald abtauchen zu können. Das gibt´s auch bei uns in Bayern!



Um auch der jungen Zielgruppe die Schönheit Niederbayerns näher zu bringen, nutze ich als junge Korrespondentin beim Bayerischen Rundfunk vor allem Instagram-Stories und Social-Videos. Hier kann ich auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren. Live-Schalten für BR24 und das Fernsehen beweisen: Bei uns in Niederbayern ist was geboten. Und: Daheim ist's halt immer noch am schönsten.