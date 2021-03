Oberfranken BR-Studio Bayreuth

Jahrelang mit dem Großvater jedes Wochenende woanders unterwegs: Fichtelgebirge, Fränkische Schweiz, Frankenwald. Auf jeden Berg, in jede Burg, jede Kirche, jedes Museum. Nebenbei in fast jeden Fluß gefallen: Roten und Weißen Main, Waldnaab, Dobrach, Mistelbach. Bayreuther Bratwürste, Kulmbacher Bratwürste, Coburger. Im reiferen Alter dann die Biervielfalt entdeckt. Angewandte oberfränkische Heimat- und Sachkunde im besten Sinne. Grundausstattung für das Korrespondentenhandwerk hier oben.



Nach den Lehr- und Wanderjahren in Kulmbach, Stuttgart und Berlin schließlich im Studio Franken gelandet und seit neun Jahren im Studio Bayreuth tätig. Seitdem mit der Verbreitung von Heimat-, Sach- und Menschengeschichten aus Oberfranken für Franken und den Rest der Welt beschäftigt. Stromautobahnen, Energiewende, Eisenbahnausbau, Strukturwandel, Porzellan, Tourismus, Waldumbau, Wagnerfestspiele, der Fall Peggy, Corona…. Es wird nicht langweilig. Es geht immer weiter. Es gibt jeden Tag etwas Neues hier oben "auf dem Gebürg".