Mittelfranken BR-Studio Ansbach

"Da solldens amol was drüber machn, Herr Balek", genau diese fränkische Neugier hat mich angetrieben Ansprechpartner für die Menschen in Westmittelfranken zu sein. Fragen wie: "Was passiert vor meiner Haustür?" "Was muss ich wissen?“ oder „Warum lässt es sich in meiner Region so herrlich leben?", machen meinen Job als Korrespondent erst spannend.



Vor meiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk, habe ich 15 Jahre im lokalen Hörfunk als Redakteur, Moderator und Dozent in Nürnberg gearbeitet. Die Städte und Landkreise Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim via Hörfunk, Fernsehen und Online zu vertreten, ist für mich mehr als nur Leidenschaft.