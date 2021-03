Oberpfalz BR-Studio Amberg

Es ist mir eine Ehre, die Oberpfalz im BR-Hörfunk, Online und Fernsehen zu vertreten. Nirgends anders habe ich Menschen schätzen gelernt, die ehrlicher und (nach näherem Kennenlernen) herzlicher und aufgeschlossener sind, als in meiner Heimat. Das hab ich bereits während meines Studiums in Regensburg fest gestellt, als ich - aufgewachsen in Parkstein - fünf Jahre lang für den privaten Radiosender in Weiden moderieren und reportieren durfte. Seitdem kenne ich fast jeden Winkel in der Oberpfalz. Nach dem Volontariat beim Evangelischen Presseverband in München führte mein Weg in die damalige Bayernredaktion des BR-Hörfunks und in die Redaktion Religion und Kirche beim BR. 2011 ging es nach zweieinhalb langen Jahren in München zurück in die Oberpfalz. Großstadtluft ist nichts für mich, ich brauche Wald, Luft, Platz, Natur und vor allem Menschen, die meinen Dialekt sprechen!



Seit 2011 darf ich als Korrespondentin in Weiden, Neustadt/WN und Tirschenreuth nun trimedial (Hörfunk, Fernsehen, Online) aus meiner Heimat berichten, seit 2016 zusätzlich im Studio Amberg für die Landkreise Amberg-Sulzbach und Neumarkt.



Die nördliche und mittlere Oberpfalz mit ihrer Vielfalt und einzigartigen Landschaft ist auch meine Arbeits-Heimat geworden. Hier ist es mindestens (!) genauso lebenswert, wie in Ballungszentren in Bayern. Auch hier wohnen kreative und vor allem arbeitskräftige Menschen, die mit voller Schaffenskraft den strukturschwachen Raum voran bringen. Ich freue mich jeden Tag über einen Traumjob „draußen bei die Leit“, unterwegs zu sein vom schönsten Basaltkegel Europas zum tiefsten Loch der Erde oder dem jüngsten Vulkan Bayerns, vom größten Truppenübungsplatz der US-Armee in Europa zum kleinsten Hotel Deutschlands oder den höchsten Sandberg Europas oder aber mit Mann und Kind beim besten Zoiglbier der Welt den wohl unverständlichsten Dialekt Bayerns zu sprechen. Denn eines ist klar: „guad, dass ma gredt hamm“ ist noch immer die allerbeste Recherche!