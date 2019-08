Kontakt Wir sind für Sie da

(Foto: Telefonzentrale im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks, 1964)

Sie schreiben eine Diplom-, Magister- oder Doktorarbeit? Sie brauchen Informationen für ein Referat in der Schule? Sie wollen einen Vortrag halten und brauchen noch Material? Das Historische Archiv (sowohl im Funkhaus in München als auch im Studio Franken in Nürnberg) hilft Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns telefonisch, via E-Mail oder per Fax. Sie können aber auch, allerdings nur nach Terminabsprache, persönlich vorbeischauen. So erreichen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: