70 Jahre BR Irgendwie, Sowieso und der Sepp

Miteinand und auseinand

Die Drei sind auf der Suche nach dem wahren Leben. Ein Leben, das in der großen weiten Welt stattfinden muss. Wahrscheinlich in Amerika, Indien oder Manhattan, respektive München. Sie ziehen los, erleben gemeinsam viele Abenteuer, verreisen und verlieben sich auch manchmal, doch: "Irgendwann muass a jeda amoi hoamgeh – egal, wo des dann is!", sieht es der Sepp ganz nüchtern. Doch Sir Quickly weiß "wo des dann is", denn "dahoam is do, wo’s Gfui is!". Und so zieht letztendlich jeder seines Weges – jeder für sich, denn "es gibt a Zeit, da geht's miteinander und es gibt a Zeit, da geht's auseinander. Und de geht jetzt o!" resümiert der alte Binser.