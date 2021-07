Historisches Archiv - Fundstücke Von Hunden und zerrissenen Strümpfen

Das Historische Archiv sammelt alles, was wichtig ist, um die Unternehmensgeschichte des BR zu dokumentieren: Akten, Manuskripte, Realien, Fotos und vieles mehr. Unglaublich, was alles dort lagert und wie skurril so manche Aktennotizen oder Anweisungen aus heutiger Sicht anmuten. Eine Zeitreise in die 1950er- und 1960er-Jahre.

Von: Bettina Hasselbring, Historisches Archiv