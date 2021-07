Gleichschaltung des Rundfunks unter den Nationalsozialisten Instrument der Macht und Sprachrohr der NS-Propaganda

Obwohl die Nationalsozialisten noch nicht offiziell an der Macht sind, findet bereits eine Unterwanderung im Sender München statt. Am 9. Oktober 1932, schreibt Goebbels über die "Bayerischer Rundfunk GmbH": "Wir sind schon dabei, eine neue Personalliste für den Rundfunk aufzustellen für den Fall, dass wir über Nacht an die Macht kommen."