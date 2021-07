Bayerischer Rundfunk Findbücher

Findmittel fassen die wichtigsten Informationen, die in der Datenbank des Historischen Archivs erschlossen sind, im Überblick zusammen, also Titel, Inhalt und Laufzeit. Im Historischen Archiv wird ausgewähltes und häufig genutztes Schriftgut verzeichnet und in Form von PDF-Findbüchern veröffentlicht.