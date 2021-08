70 Jahre Radiowerbung im BR Zwischen Reklame und Kulturhilfe

Ganz zu Beginn der Radiowerbung war es das kulturelle Leben, das von der Radiowerbung profitieren sollte. Denn dieses lag - wie so vieles - nach Kriegsende und Währungsreform am Boden. So war es Ziel der Werbung zunächst eine "Beschaffungsquelle zur Erzielung von Einnahmen für die Zwecke der Kulturhilfe" zu etablieren.