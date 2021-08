40 Jahre Rundschau Vier Jahrzehnte Fernsehnachrichten aus und für Bayern

Die Sendung "soll den Zuschauer erkennen lassen, daß er ein anderes Programm – sein Programm – eingeschaltet hat", schreibt Felix Heidenberger in seiner Biografie. Nach nur vier Monaten steht das Konzept für die Rundschau, am 1. Oktober 1979 feiert sie Premiere.

Grafiken aus aktuellen Fotos, Karten und Zeichnungen bilden den Auftakt jeder Sendung. Die Bauchbinden sind am Schriftcomputer geschrieben, ausgedruckt und aufgeklebt, genau wie die Hintersetzer. Vor der Sendung wurden die Fotos zu den Beiträgen mit einem besonderen Kleber auf Pappe gebügelt. Das Redaktionsbügeleisen bleibt bis Ende der 80er Teil des Inventars, als Back up, falls die Technik versagt.

Der Bayerische Rundfunk geht mit seiner eigenen Nachrichtensendung seinen eigenen Weg. Alle anderen Landesrundfunkanstalten übernehmen die Tagesschau. Einmal schafft es die Rundschau sogar in die ARD: Als am 25. Juli 1988 die Techniker des NDR streiken, übernimmt der BR und sendet aus München Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Es wäre den Zuschauern vielleicht nicht aufgefallen, wenn Nachrichtensprecher Michael Winter es nicht angekündigt hätte.

Dreimal am Tag zeigt das Bayerische Fernsehen eine Rundschau, die Erstausgabe um 18.50 Uhr, die Hauptausgabe um 20.45 Uhr und die Spätausgabe ab circa 23.00 Uhr bis Sendeschluss. Stehsätze, also Beiträge, die nicht an ein bestimmtes Ausstrahlungsdatum gebunden sind, gibt es nicht. Alles, was an einem Tag produziert wird, wird in der Nacht "weggesendet". Die Rundschau Nacht ist damit bis zu einer halben Stunde lang und endet ab und zu mit selbst verfassten Gedichten. Ein Moderator soll regelmäßig Gedichte vorgetragen haben, die Redaktion wusste von nichts. Beweise gibt es nicht, die Sendungen von damals sind nicht archiviert.