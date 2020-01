Historisches Archiv - Fundstücke Folge 1: Faschingsgaudi

Im ersten Teil ging es um einen Faschingsscherz der ganz besonderen Art. Bereits ein knappes Jahr nach dem Sendestart der Deutschen Stunde in Bayern am 30. März 1924 machte sich die Bayerische Radiozeitung nämlich über die Bandbreite möglicher Hörerreaktionen lustig. Schon damals war den Programmmachern wohl klar, daß der Auftrag der "drahtlosen Unterhaltung und Belehrung" nicht ganz so einfach auszuführen war...

Faschingsgaudi

Am Faschingsdienstag sind unsere Büros zur Entgegennahme von Beschwerden über das Programm der Sendestelle geöffnet. Vor dem Eintritt muß sich der Beschwerdeführer einer Leibesvisitation auf etwa mitgeführte Pistolen, Messer von mehr als 1 Meter Länge, Handgranaten, Maschinengewehre und Minenwerfer unterziehen.

Beim Eintritt hat jeder Besucher eine Beschwerdekarte zu 4 M. zu lösen. Wird die Beschwerde als gerechtfertigt anerkannt, dann erhält der Beschwerdeführer den letzten Monats-Postbeitrag von 2 M. zurückvergütet, die anderen 2 M. werden zur Verbesserung des Programmes einbehalten. Wird die Beschwerde als ungerechtfertigt abgewiesen, dann zahlt der Beschwerdeführer noch 1 M. Buße zur Anschaffung von Rundfunkgeräten für zufriedene Hörer.

Für folgende Arten von Beschwerden sind gesonderte Büros eingerichtet: