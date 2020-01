Historisches Archiv - Fundstücke Folge 13: Lässig und adrett

Fotos spiegeln den Zeitgeist wider, wie das Fundstück Nr. 13 aus dem Historischen Archiv anschaulich belegt: Er zeigt sich in schwarz-weiß, betont lässig mit Pfeife in der Hand oder Zigarette im Mund. Sie glänzt durch Schönheit und eine elegante Frisur in Farbe.

Die 16 Herren waren Moderatoren, Redakteure, Programmmacher des Bayerischen Rundfunks sowie Schauspieler oder Regisseure, die im BR produziert haben. Sie wurden in den 1960er und 1970er Jahren von diversen Fotografen, unter anderem von Fred Lindinger, fotografiert. Die vier Ansagerinnen, Petra Schürmann, Carolin Reiber, Antje-Katrin Kühnemann und Ulla Melchinger wurden so in den 1950er Jahren von Ekkard Kaemmerer in Szene gesetzt.