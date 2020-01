Geschichte des BR Überblick: Chronik des Bayerischen Rundfunks

8.1.2005 BR-alpha sendet als erstes Programm aus dem neuen Sendezentrum in Freimann. Nach vier Tagen Umzug geht das Programm pünktlich um 6.00 Uhr auf Sendung.

27.3.2005 "Ralphi", das Wissensmagazin für Kinder, startet auf BR-alpha. Der Bär aus der Augsburger Puppenkiste ist sonn- und feiertags ab 11.15 Uhr zu sehen.

30.5.2005 Das digitale ÜberallFernsehen DVB-T startet in Bayern. Von 6.00 Uhr bis Mitternacht strahlen Bayerisches Fernsehen und BR-alpha die wichtigsten Meldungen in Kurz- und Langfassung aus.

9. - 10.7.2005 "HörMal!", das erste Bayerische Jugendradiofestival, findet im Studio Franken statt. Kinder und Jugendliche machen und hören gemeinsam Radio. Die Workshops werden von Profis aus den Bereichen Comedy, Reportage oder Hörspiel geleitet. Veranstaltet wird "HörMal!" vom Bayerischen Rundfunk, dem Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis JFF, dem Bayerischen Jugendring und der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien.

1.9.2005 Die Radioprogramme der ARD werden in DVB-S übertragen. Dies steigert die Übertragungsqualität. Die Programme können in ganz Europa empfangen werden. Das digitale Radiopaket startet damit zur Internationalen Funkausstellung in Berlin.

28.9.2005 "Jetzt red i, Europa" startet im Bayerischen Fernsehen. Einmal im Monat diskutiert Irmtraud Richardson mit Politikern und Verantwortlichen in Brüssel.

2.12.2005 Der neue Künstlerische Leiter des Münchner Rundfunkorchesters, Ulf Schirmer, wird vorgestellt.

3.4.2006 Eine Million Downloads von BR-Online. In den Download-Angeboten des Bayerischen Rundfunks wird die Millionenmarke komplett heruntergeladener Radio- und Fernsehsendungen erreicht.

15.5.2006 Als erste deutsche Rundfunkanstalt verbreitet der Bayerische Rundfunk in Eigenregie Fernsehprogramme im DVB-H- sowie im DMB-Format. Das Pilotprojekt "Mobiles Taschenfernsehen" startet in und um München und wird über einen Teil der digitalen DAB-Hörfunk-Sender verbreitet.

25.7. - 8.8.2006 Erstmals überträgt der Bayerische Rundfunk seine Live-Übertragungen aus Bayreuth im 5.1 Dolby Surround Sound europaweit über DVB-S Radio. Damit wird zum ersten Mal ein europäisches Festival in Mehrkanaltontechnik für ganz Europa via Satellit übertragen.

15.8.2006 Papst Benedikt XVI. spricht erstmals in einem Interview im deutschen Fernsehen. Das Gespräch wird am 5. August 2006 in Castel Gandolfo vom Bayerischen Fernsehen aufgezeichnet. Die Gesprächspartner sind Gerhard Fuchs (Fernsehdirektor Bayerischer Rundfunk), Thomas Bellut (Programmdirektor ZDF), Christoph Lanz (Direktor Deutsche Welle TV) sowie Pater Eberhard von Gemmingen (Radio Vatikan).

25.2.2007 Die BR-Koproduktion "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck wird in der Kategorie "Bester nicht englischsprachiger Film" mit dem Oscar ausgezeichnet.

28.3.2007 Um exakt 7.32 Uhr und 17 Sekunden wird das Bayerische Fernsehen von der neuen Sendeabwicklung in Sendezentrum Freimann aus gesendet. Sendungen wie die "Rundschau" oder "Wir in Bayern" werden bereits seit Januar stufenweise umgestellt.

12. - 14.5.2007 Erstmals findet "Vokal genial", ein Internationaler Gesangswettbewerb in memoriam Marcello Viotti, statt. Veranstalter sind das Münchner Rundfunkorchester und die Münchner Konzertgesellschaft. Erste Preisträgerin wird die Sopranistin Melissa Shippen.

24.5.2007 Start der Doku-Soap "Nashorn, Zebra & Co" im Ersten. Die ersten 40 Sendungen wurden von Mai bis Oktober 2006 vom Bayerischen Rundfunk in Hellabrunn gedreht und zeigen den Alltag eines Tierparks.

8.10.2007 Start für das neue BR-Dachmarken-Logo. Gleichzeitig geht das Bayerische Fernsehen unter dem Motto "Bayerisches Fernsehen zwischen Tradition und Moderne" mit modernisiertem Erscheinungsbild und neuem Programmschema auf Sendung. Mit "Dahoam is Dahoam" startet im Bayerischen Fernsehen die erste tägliche TV-Serie des BR. In Radio, Fernsehen und Internet startet die erste Stufe des multimedialen Jugendangebots des BR.

8.10.2007 Das Programm Bayern2Radio wird umbenannt in Bayern 2. Ebenso ändert sich damit der Name des betreffenden Programmbereichs in Programmbereich Bayern 2 - Kultur und Gesellschaft.

11.10.2007 Start der Gesprächsreihe "Nachtlinie" im Bayerischen Fernsehen. Als ersten Gast begrüßt Andreas Bönte Münchens Oberbürgermeister Christian Ude.

14.10.2007 Start der Talkshow "Sonntags-Stammtisch" im Bayerischen Fernsehen. Jeden Sonntag diskutiert Helmut Markwort mit seinen Stammgästen Dieter Hanitzsch und Wolfgang M. Heckl sowie wechselnden Gästen live zwischen 11.00 und 12.00 Uhr.

27.11.2007 In Schwaben, Teilen Altbayerns und Landshut startet das digitale Antennenfernsehen DVB-T. Die Sendeanlagen Grünten, Augsburg/Welden, Hohenpeißenberg, Pfaffenhofen und Landshut senden elf öffentlich-rechtliche Programme fortan digital. Die analoge Verbreitung über diese Sender wird eingestellt.

7.1.2008 Bayern 3 startet mit einem eigenen Nachtprogramm und sendet täglich 24 Stunden lang. "Bayern 3 - die Nacht" beginnt um 0.05 Uhr und endet beim Start der "MorningShow" um 5.00 Uhr.

7.1.2008 Bayern 2 startet mit einem neuen Programmschema am Nachmittag. Die größte Neuerung ist die tägliche Talk-Sendung "Eins zu Eins. Der Talk" um 16.05 Uhr. Ab 14.05 Uhr sind Sendungen mit zu den Schwerpunkten Kultur, Freizeit und Urlaub zu hören, um 15.05 Uhr folgt "radioWissen" und ab 15.30 Uhr die "Nahaufnahme" mit aktuellen Reportagen. Das Kinderprogramm "radioMikro" wird auf den frühen Abend verlegt. Neu sind ebenfalls die Sendungen "Theo.Logik" und "Dossier Politik", sowie das wöchentliche "musikFeature" am Sonntagabend. Die Nachmittage am Wochenende widmen sich der Literatur und der Radiokunst mit den Sendungen "Diwan" und "musikWelt", ebenso wie mit Porträts und Hörspielen.

9.1.2008 "U21 - wir auf vier" startet in Bayern 4 Klassik. In der wöchentlichen Sendung werden junge Talente präsentiert und unterschiedliche Musikstile präsentiert. Die Sendung baut mit neuem Konzept auf der Sendung "19.4. - Das junge Magazin" auf. Gleichzeitig wird in BR-online die Web-TV-Ausgabe "U21 - Das Verhör" präsentiert.

25.1.2008 Das erste "musica viva festival" beginnt mit einem Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Lucas Vis.

8.2.2008 "Der Kaiser von Schexing" startet im Bayerischen Fernsehen. Die Serie von Franz Xaver Bogner ist immer freitags um 21.35 Uhr zu sehen.

5.5.2008 Das multimediale BR-Jugendprojekt startet in die nächste Ausbaustufe: Aus Bavaria Open Radio wird on3radio. Der neue Name zeigt den trimedialen Ansatz des Projekts mit einer Verbreitung in Radio, Fernsehen und Internet. on3radio ist über Internet, im Digitalradio, via Satelllit und über Mittelwelle zu empfangen.

26.5.2008 Der neue Morgen in Bayern 3 startet mit Claudia Conrath, Marcus Fahn (später Axel Robert Müller) und Bernhard Fleischmann. "Die Frühaufdreher" sind von Montag bis Freitag zwischen 5.00 und 9.00 Uhr zu hören.

18.6.2008 In Bayern 2 ist der erste ARD-Radio "Tatort" des Bayerischen Rundfunks zu hören. Autor des Krimis "Irmis Ehre" ist Robert Hültner, Regie führt Ulrich Lampen.

1.9.2008 Start des digitalen Radioprogramms Bayern plus. Gesendet werden Nachrichten, Wetter und Verkehr sowie Schlager - vor allem aus deutschsprachigen Ländern -, Instrumentalmusik und Volksmusik. Ausgestrahlt wird mittels DAB, über digitale Satelliten, digitales Kabel und als Livestream im Internet. Bayern plus ersetzt das bisherige Digitalprogramm Bayern mobil.

6.10.2008 "Mensch, Otto!" startet auf Bayern 3. Thorsten Otto spricht in der neuen Talkshow täglich eine Stunde mit seinen Gästen.

27.2.2009 Die Serie "Franzi" startet mit vorerst sieben Folgen im Bayerischen Fernsehen. Regie führt Matthias Kiefersauer, in der Rolle der Franzi ist Jule Ronstedt zu sehen.

30.3.2009 on3 startet mit neuem Design und neuen Angeboten. Den Kern der Marke on3 bilden das Digitalradio on3-radio, die Livesendung "on3-südwild" im Bayerischen Fernsehen (ab August 2009 in BR-alpha) und ab 19. April die Musiksendung "on3-startrampe" in BR-alpha. Am 15.5.2013 wurde on3 abgelöst von Puls.

3.6.2009 Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks startet das Drei-Stufen-Test-Verfahren gemäß dem in Kraft getretenen 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Das Telemediengesetz wird für acht Wochen vollständig auf den Internetseiten des Rundfunkrats publiziert.

26.6.2009 Erstmals findet "filmtonart - Tag der Filmmusik" statt. Die Veranstaltung bildet den Auftakt zum Filmfest München und wird veranstaltet vom Bayerischen Rundfunk, der Abendzeitung, dem FilmFernsehFonds Bayern, dem Composers Club und dem Deutschen Komponistenverband.

15.8.2009 ARD und ZDF übertragen die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin in HDTV. Damit wird erstmals ein Sportereignis im frei empfangbaren Fernsehen mit dieser Technik übertragen. Der HDTV-Regelbetrieb startet 2010 mit den Olympischen Winterspielen in Vancouver.