Corona-Krise BR-Rundfunkrat: Anerkennung für BR-Mitarbeitende

In einer Telefonkonferenz am 2. April 2020 betonten die Gremienmitglieder, von den Journalistinnen und Journalisten im Haus und im Außeneinsatz, den Kamerateams, den Technikerinnen und Technikern, dem Krisenstab und den Beschäftigten in den Büros des Bayerischen Rundfunks sei in den vergangenen Wochen hervorragende Arbeit geleistet worden.

"Die umfassende Berichterstattung, die sachliche Kommentierung der Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie, aber auch die laufende Aktualisierung der Berichtslage haben in besonderer Weise dazu beigetragen, die Bevölkerung in Bayern jederzeit mit den notwendigen Informationen zu versorgen. Unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen bei ständiger Veränderung der Rahmenbedingungen und mit vielen kreativen, begleitenden Programmaktionen leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BR einen beachtlichen Beitrag zur Förderung des Gemeinwohls in diesen schwierigen Zeiten. Dies zu würdigen und dafür einen besonderen Dank auszusprechen war den Mitgliedern des Ältestenrates ein großes Anliegen," so der Rundfunkratsvorsitzende Dr. Lorenz Wolf.

Der Ältestenrat des Rundfunkrats hat sich nach Kenntnisnahme des aktuellen Berichts des Intendanten schwerpunktmäßig über die Möglichkeiten ausgetauscht, wie der Rundfunkrat seiner Aufgabe als Aufsichtsgremium in der aktuellen Risikolage nachkommen kann, und kam zu folgendem Ergebnis:

Solange Präsenzsitzungen nicht möglich sein werden, findet der Austausch innerhalb des Gremiums im Rahmen der üblichen internen Kommunikation digital statt. Dringend erforderliche Beschlüsse können unter den gegebenen Umständen bis zum Sommer verschoben werden. Im Übrigen wird das Gremium auf Basis der weiteren Entwicklungen ad hoc Entscheidungen über das weitere Verfahren treffen.