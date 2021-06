Zündfunk Netzkongress Take the Red Pill

Es geht um alles oder nichts: "Schluckst du die blaue Pille, ist alles aus. Schluckst du die rote, führe ich dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus." Vor diese Wahl wird Neo alias Keanu Reeves im Filmklassiker "Matrix" gestellt – und entscheidet sich natürlich für: die rote. Denn die bringt, auch wenn’s manchmal unangenehm ist, Erkenntnis. "Take the red pill" fordert deshalb auch der Zündfunk bei seinem diesjährigen Netzkongress – und führt die Teilnehmer tief in den Kaninchenbau der digitalen Welt.