BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Das Slapstick-Duo

Der anarchistische Humor, der sich in eskalierenden Zerstörungsorgien ausdrückte, konnte sogar über die sentimentalen Rahmenhandlungen hinwegtrösten, die ihnen die Produzenten oft verpassten. Die Sendung erinnert nicht nur an die Geschichte der Künstler, sondern auch daran, wie sie sich gegen andere Interessen durchsetzen mussten, um sowohl in den USA als auch in Deutschland zu Legenden zu werden.