BR-Magazin-Tipp: Kultur Manege frei in Monaco

Vor 40 Jahren lud Fürst Rainier III. in Monte Carlo zu einer besonderen Veranstaltung nach Monaco ein: zu einer Zirkusgala. Damals gab es noch keinen Preis zu gewinnen. Bis heute findet die Zirkusveranstaltung einmal im Jahr statt. Aus aller Welt strömen Artisten in das kleine Fürstentum, um dort ihr Können zu präsentieren und einen heiß begehrten „Clown“, den Oscar für Zirkuskünstler, zu gewinnen – überreicht von Mitgliedern des Fürstenhauses. Nach dem Tod von Fürst Rainier übernahm Prinzessin Stephanie, die die Zirkusleidenschaft vom Vater geerbt hat, die Leitung des Festivals. Zum 40. Jubiläum des Internationalen Zirkusfestivals treten Artisten auf, die alle bereits einmal in Monte Carlo ausgezeichnet wurden. Zum Teil präsentieren sie gemeinsam neue extra kreierte Choreografien. So zeigen die besten Kraftakrobaten wie Enzo Keryazov, die Peres Brothers und die Pellegrinis zusammen eine atemberaubende Show; das russische Duo Desire of flight an den Strapaten (Bändern) und die chinesischen Pas-de-Deux-Akrobaten verzaubern ineinander verwoben mit Anmut und Kraft in der Luft und am Boden. Sogar die Altmeister der Pferdedressur, Flavio Togni aus Italien und Alexis Gruss aus der Schweiz, stehen gemeinsam in der Manege. BR Fernsehen zeigt die Höhepunkte der Gala. Und am Schluss hat die Jury noch eine Überraschung für die Schirmherrin parat.