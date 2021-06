Henry Fernsehhund und Mitbewohner der Herzen

BR-Magazin: Henry, seit fünf Jahren gehörst du zur Wir in Bayern-Familie. Wie kam es dazu?

Henry: Der Michael und die Sabine haben sich für ihr "Wir in Bayern"-Wohnzimmer einen Hund gewünscht. Da kam ja wohl nur ich in Frage!

Wolltest du schon immer zum Fernsehen?

Was ist deine liebste Aufgabe in der Sendung?

Wer ist mehr dein Typ – Lassie oder Kommissar Rex?

Hattest du Lampenfieber vor deinem ersten Fernsehauftritt?

Nee, Fieber hatte ich nicht. Ich war pumperlg‘sund. Aber die Jutta Speidel, die an dem Tag in meinem Wohnzimmer zu Besuch war, die war schon ganz schön nervös.

Schon mal eine Kamera mit einem Baum verwechselt?

Na also – ich weiß doch, was sich gehört!

Wie bereitest du dich auf die Sendung vor – mit Gymnastik, Stimmübungen, Schönheitsschlaf?

Wie sieht dein Arbeitstag aus?

Also, in der Früh, wenn ich komm‘, da lass ich mir gaaanz viel Zeit und begrüße jede Kollegin und jeden Kollegen auf dem Gelände persönlich. Dann stellt mir meine Sekretärin mein Frühstück hin: Joghurt mit Apfel. Danach mach‘ ich ein Nickerchen. Und dann noch eins. Wenn’s Zeitungen zu zerfleddern gibt, erledige ich diese Aufgabe umgehend und zuverlässig. In der Mittagspause treff‘ ich mich mit meiner Verlobten, der Lizzy, und tobe mit ihr durch den Englischen Garten. Wenn möglich nehme ich noch ein Bad im Eisbach. Dann natürlich ein Nickerchen oder zwei und kurz vor 16.15 Uhr leg‘ ich mich dann ins "Wir in Bayern"-Wohnzimmer – und mach' wieder ein Nickerchen …