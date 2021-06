BR-Magazin-Tipp: Bayern Lust auf Heimat

8. September 2003, 16.05 Uhr. Ein klitzekleines Studio unterm Dach in München- Freimann. Sabine Sauer begrüßt die Zuschauer des Bayerischen Fernsehens zum Nachmittagsmagazin "Wir in Bayern" – zum allerersten Mal. Gut elf Jahre, einige Sendezeitveränderungen und einen Umzug in ein neues, großes Studio später begrüßt Sabine Sauer die Zuschauer immer noch bei "Wir in Bayern" – am 24. November zum 2.500. Mal. Natürlich hat sich vieles geändert in den vergangenen elf Jahren – vom Logo bis zur Deko, von der Anfangsmusik bis zur Abspanngrafik.