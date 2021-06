Live-Übertragungen Herausforderung Wintersport

Sie schlittern mit ihren Skiern übers Eis, legen sich mit ihrem Gewicht in die Kurven und beschleunigen in wenigen Sekunden von null auf über 100 Kilometer pro Stunde: Die Profis, die in Garmisch-Partenkirchen die legendäre Kandahar-Abfahrt herunterrasen, verlangen ihrem Körper alles ab. Doch die Rennstrecke, die als eine der anspruchsvollsten im Ski Alpin-Weltcup gilt, ist nicht nur für die Sportler eine Herausforderung – sondern auch für diejenigen, die dafür sorgen, dass man als Zuschauer all das bequem vom Sofa aus mitverfolgen kann. Denn hinter der Live-Übertragung steckt jede Menge logistischer Aufwand. "Wir müssen den Berg komplett verkabeln", sagt Christoph Netzel von der BR-Sportredaktion. Er ist verantwortlich für die Liveübertragung vom Ski-Weltcup der Herren in Garmisch-Partenkirchen am 30. und 31. Januar – genauso wie für alle anderen Wintersportveranstaltungen, die im bayerischen Sendegebiet stattfinden und deshalb vom BR für die ARD produziert werden.

BR-Sportmoderator Markus Othmer und Ski-Expertin Maria Höfl-Riesch Bei den Übertragungen ist Netzel eines besonders wichtig: die Dynamik. Mit welcher Wucht die Schuhe in die Bindung gedrückt werden, wie der Schnee hochspritzt, wie die Sportler auf den Außenkanten der Skier die Piste herunterpreschen – all diese Details sollen die Kameras, von denen ein Großteil mit Superzeitlupenfunktion und Teleobjektiven ausgestattet ist, einfangen. Schon im November legen die Mitarbeiter der Ausstattung deshalb los mit den Vorbereitungen. Noch bevor der erste Schnee fällt, schaffen sie mit Pistenraupen, Motorschlitten und Helikoptern Metallstangen und anderes Equipment auf den Berg, aus dem sie Podeste und Türme für die insgesamt 28 Kameras bauen. An welchen Punkten entlang der Piste die positioniert werden – das hat der zuständige Regisseur schon lange vorher minutiös geplant. "Sieger werden im Sommer gemacht, da muss trainiert und geschwitzt werden", sagt Christoph Netzel. "So ist das auch bei uns." Ein halbes Jahr vor dem Rennen geht das Übertragungsteam deshalb gemeinsam zu Fuß die gesamte Strecke ab, um ein Regiekonzept zu erstellen. Wie können drei Kilometer Abfahrt filmisch umgesetzt werden? Wo braucht man Nahaufnahmen, wo Totalen? Wo liegen die kritischen Stellen, die man in Zeitlupe zeigen muss? In welcher Reihenfolge werden die einzelnen Kameras zugeschaltet? All das legen Regisseur, erster Kameramann, Produktionsleiter und ein Verantwortlicher des Skisport-Weltverbands FIS bei ihrem Rundgang fest. Denn ohne einen genauen Plan wäre eine Wintersport-Liveübertragung unmöglich. Schließlich müssen die Kameras jede riskante Kurve im Blick haben. Das ist umso wichtiger, weil der BR mit seinen Bildern nicht nur die ARD beliefert, sondern sämtliche Sportsender weltweit, die das Rennen live übertragen. Fehler dürfen sich die Verantwortlichen nicht erlauben.