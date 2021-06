BR-Magazin-Tipp: Bayern Seltsame Zufälle

Auf den sensationellen Kinoerfolg von "Dampfnudelblues" folgte 2014 mit "Winterkartoffelknödel" die zweite bayerische Kriminalkomödie nach dem Erfolgsroman von Rita Falk: Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) und sein Kumpel, Privatdetektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz), bekommen es gleich mit mehreren bizarren Todesfällen rund um die Familie Neuhofer zu tun. Die Leute sterben innerhalb kürzester Zeit an den merkwürdigsten Dingen.

Während Franz’ Vorgesetzter Moratschek (Sigi Zimmerschied) an eine Verkettung unglücklicher Umstände glaubt, sind Franz und Rudi überzeugt, dass da etwas faul ist und folgen ihrer Spur bis nach Spanien. Dabei will Franz gar nicht nach Spanien, denn in Niederkaltenkirchen ist Femme fatale Mercedes (Jeannette Hain) aufgetaucht und hat Franz ordentlich den Kopf verdreht, weshalb dieser mehr denn je die Unterstützung seines Freundes Rudi Birkenberger braucht. "Winterkartoffelknödel" ist ein bissig-bayerischer Provinzkrimi mit skurrilen Charakteren, der von einer nur scheinbar heilen Welt der Nachbarschaft erzählt.