Das Münchner Oktoberfest Wiesnwahnsinn

Ein Schemel musste her, sonst wäre es schwierig geworden mit dem Interview: Über 30 Zentimeter Größenunterschied zwischen Moderatorin und Gesprächspartner – das kann auch der beste Kameramann nicht ausgleichen. Susanne Brückner lacht, als sie von dieser Episode mit Kapellmeister Josef Menzl erzählt. Letztes Jahr war das, beim musikalischen"Wiesn Frühschoppen". So bunt und vielseitig wie das Münchner Oktoberfest ist auch die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks: Es gibt Informatives und Unterhaltsames für Partywillige und Traditionsbewusste, für Jung und Alt, für Fans und Skeptiker, im Radio, online und im Fernsehen – vom Anstich bis zum Zapfenstreich. Denn das Oktoberfest hat mehr zu bieten als Bier und Gebrüll, nicht zuletzt dank der historischen Wiesn, die mit alten Fahrgeschäften und traditioneller Musik jedes Jahr mehr Besucher anzieht. Los geht’s wie immer am Samstag, diesmal am 20. September, um 11 Uhr im Bayerischen Fernsehen (ab 11.30 Uhr im Ersten) mit dem Klassiker "O’zapft is!". Am Sonntag folgt dann traditionsgemäß der Oktoberfest Trachten- und Schützenzug.

"Es ist extrem anstrengend, aber ein geniales Erlebnis, und die Stimmung ist einzigartig", sagt Tom Meiler. Er moderiert die Sendung "Wiesn live" gemeinsam mit Anna Groß. Zwei Wiesnwochen lang empfangen die beiden von montags bis freitags Gäste auf der Empore im Hacker- Festzelt. Unter ihnen ein Meer aus Feierfreudigen, das in Kombination mit der Livemusik einen Lärmpegel erzeugt, dem nur mit Spezialmikrofonen und -kopfhörern beizukommen ist. Ohne die könnten sich Moderatoren und Gäste nur brüllend verständigen. "Wiesn live"hat jeden Tag einen anderen Schwerpunkt. Für den Wiesnpfarrer ist genauso Platz wie für die Wiesn-Kulinarik oder neue Trends auf dem Oktoberfest. Außerdem werfen sich die rasende Reporterin Constanze Lindner, Lou Astor und der Schmidt Max ins Getümmel, um Skurriles, Erleuchtendes und herrlich Sinnloses auf dem Volksfest aufzuspüren. Wem der Sinn nach Ruhigerem steht, der ist beim "Wiesn Frühschoppen" gut aufgehoben. Er ging vergangenes Jahr zum ersten Mal auf Sendung und kam bei den Zuschauern sofort sehr gut an: An jedem Wiesnsonntag um 12 Uhr laden Susanne Brückner und Markus Tremmel ins Traditionszelt auf der Oidn Wiesn zu einer gemütlichen Stunde über bayerisches Brauchtum, mit viel Musik, Tanz und prominenten Gästen. "Die Atmosphäre im Zelt ist so fröhlich, das beflügelt einen richtig", schwärmt Susanne Brückner. "Es ist zwar bodenständiger als auf der normalen Wiesn, aber deswegen nicht langweiliger!" Wie Tom Meiler freut sie sich schon auf die Gäste, die Kollegen und den bevorstehenden Ausnahmezustand. Das Wiesnbüro des BR liegt nämlich auf dem Alten Messegelände. Hier bereiten die Redakteure, Techniker und Moderatoren die Sendungen vor, während vom Festgelände Musik, Lärm und Stimmengewirr herüberdröhnen – den ganzen Tag.