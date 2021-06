BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Das verkannte Genre

Die goldene Ära der "Pferdeopern" waren die 30er- und 50er-Jahre. Seitdem ist der Wildwestfilm in den Hintergrund geraten, zu Unrecht. Das BR Fernsehen zeigt in seinen Westernnächten regelmäßig Klassiker und unbekanntere Filme dieses unterschätzten Genres. "Man nennt mich Shalako" ist ein europäischer Western von Star-Regisseur und Western-Spezialist Edward Dmytryk, mit Sean Connery und Brigitte Bardot. Eine Gruppe europäischer Adeliger will 1880 den Nervenkitzel einer Großwildjagd im Wilden Westen erleben und ignoriert dabei die Gepflogenheiten der Apachen, was zu blutigen Konflikten führt. Der hervorragend fotografierte Film lebt neben seinen Actionszenen vor allem von seiner psychologischen Spannung.