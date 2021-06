BR-Magazin-Tipp: Wissen Der Weltraum, unendliche Weiten …

Der Weltraum steckt voller Geheimnisse – auch in den Regionen, die der Mensch seit den 1960er-Jahren mit Sonden und Satelliten erforscht. Daher gibt es laufend neue Forschungsergebnisse zu berichten und nicht nur das: Trotz gekürzter Raumfahrt- Budgets starten immer wieder neue Projekte, die mit verbesserter Technik neue Erkenntnisse liefern.

Der Blick geht dabei nicht nur hinaus ins All, sondern auch vom Weltall aus zurück auf die Erde, wie "Planet Wissen" in der Sendung am 3. Oktober zeigt. Der Wissenschaftler Alexander Siegmund, Experte für digitale Geomedien, erklärt, wie wichtig Satellitenbilder für die Katastrophenhilfe sind und wie sich mit ihnen Umweltschäden erkennen lassen.